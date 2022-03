Mourinho sobre palavras de Zeman: «Esperam que responda a um treinador que ganhou 2 vezes a Serie B?»

Domingo é dia de dérbi da capital italiana entre Roma e Lazio e, como seria de esperar, o ambiente já começa a aquecer. Mas inesperadamente o primeiro alvo de José Mourinh foi Zdenek Zeman, checo que no passado orientou ambas as equipas romanas, que na véspera do duelo deste domingo considerou que a Lazio seria favorita.Em causa estão estas palavras. "Não é uma questão de preferência. O Sarri está melhor, já deu uma identidade à Lazio. O Mourinho não conseguiu corresponder às expectativas até agora. Não no ponto de vista comunicacional, mas em termos de qualidade de jogo. A Roma ainda não percebe o que tem de fazer em casa, enquanto a Lazio está mais estável".Mourinho não parece ter gostado e deixou uma resposta... daquelas. "Esperam que um treinador que ganhou 25 títulos responda a um que ganhou duas vezes a Serie B? Se me perguntarem sobre algo dito pelo Giovanni Trapattoni ou o Fabio Capello, ficaria feliz de responder, mas o Zeman... por favor. Não posso!", atirou o português em conferência de imprensa.