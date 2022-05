Mourinho sofre lesão: «Se me virem a coxear saibam que um jogador 'K' me deu um pontapé»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

Tudo corre bem a Mourinho no comando da Roma e quando assim é dá para tudo. O ambiente nos giallorossi – que disputam a final da Conference no dia 25, com o Feyenoord – não podia ser melhor e prova disso é uma brincadeira com uma lesão sofrida... pelo Special One. Ontem, o português publicou no Instagram um vídeo a fazer fisioterapia. O motivo? Levou um toque no pé horas antes, no treino, e deixou pistas para os fãs encontrarem o culpado."Se me virem a coxear ou a usar chinelos, saibam que um jogador ‘K’ me deu um pontapé", escreveu o treinador, que deixou uma questão: "Acham que o ‘K’ é RK [Rick Karsdorp] ou MK [Marash Kumbulla]?" Uma hora depois, desvendou o mistério com a imagem do momento em que foi atingido durante o treino. "Depois de Rick Karsdorp ter sofrido bullying nas redes sociais, tenho de publicar esta fotografia e dizer que o Kumbulla é o culpado", revelou Mourinho numa publicação bem-humorada.