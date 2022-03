Mourinho: «Têm de tentar com mais força para encontrarem um problema entre mim e o Zaniolo»

José Mourinho saiu esta quinta-feira da Holanda com um triunfo magro (1-0) diante do Vitesse, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da UEFA Conference League, um resultado que para o treinador português apenas se justificou pelo que a equipa foi capaz de produzir na segunda parte do encontro.





"Conseguimos controlar o jogo na segunda parte, na primeira não o fizemos. Eu estaria igualmente feliz se tivesse chegado ao intervalo com um 0-0 no marcador. Não fizemos nada para marcar e até tivemos sorte em alguns momentos. Na segunda parte fomos melhores mas ainda assim foi difícil para jogarmos, criarmos, mantermos a posse de bola [por causa do relvado]", atirou, em declarações citadas pela imprensa italiana no final da partida.Sobre o facto de Zaniolo ter saído diretamente para o balneário no momento da substituição, José Mourinho apontou para os jornalistas e disse: "Têm de tentar com mais força para encontrarem um problema entre mim e o Zaniolo", assumindo que foi o próprio que mandou o jogador para o balneário por causa do frio que se fazia sentir no estádio."Zaniolo chateado? Isso não é verdade, fui eu quem lhe disse para sair do campo porque ele estava a suar, estava muito frio e temos jogo já no domingo. Têm de tentar com mais força para encontrarem um problema entre mim e o Zaniolo", disse.

"Quando não temos um registo adequado, temos de experimentar dinâmicas diferentes. Hoje, Sérgio [Oliveira] e Veretout não controlaram bem a bola, embora no segundo tempo tenham sido melhores. Eu não estou a dizer que o Cristante jogou melhor do que o Veretout, prefiro dizer que melhorámos e que nunca tive o sentimento de que iríamos sofrer golos. O Tammy [Abraham] estava muitas vezes isolado, o Veretout estava com dificuldades e o Ainsley [Maitland-Niles] não conseguia pressionar alto."



Maior estabilidade na equipa; ausência de Sérgio Oliveira para o duelo da 2.ª mão

"Tentámos criar esse caminho desde o primeiro dia em que cheguei e agora, pela primeira vez, temos uma grande estabilidade no que diz respeito às lesões, com o Spinazzola a ser o único de fora da equipa. Estamos mais compactos, temos mais soluções, a equipa entende melhor o jogo e é mais pragmática. Finalmente perdemos um pouco a ingenuidade e mesmo hoje reagimos bem às adversidades que foram aparecendo no jogo. Contra a Udinese não vamos ter Mkhitaryan e Kumbulla e contra o Vitesse [na segunda mão] não vamos ter Sérgio e Mancini. Mas temos algumas opções diferentes para responder a essas ausências", terminou.