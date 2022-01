Mourinho tenta convencer estrela da Roma a vacinar-se: regras vão mudar em Itália

José Mourinho e o diretor desportivo da Roma, Tiago Pinto, estão a fazer de tudo para tentar convencer um importante jogador da equipa a vacinar-se contra a covid-19 o mais rapidamente possível. A notícia é avançada este domingo pelo jornal 'Il Messaggero'.O futebolista em questão, um dos poucos anti-vacinas em Itália (98 por cento dos jogadores da Serie A estão vacinados com as duas doses), não poderá jogar a partir do dia 10 desde mês, data em que entra em vigor uma nova lei em Itália que obriga a que apenas pessoas vacinadas possam praticar desportos coletivos ao ar livre.Todos os futebolistas do país, sejam da Serie A ou das divisões amadoras, necessitarão de um certificado para poderem jogar, um documento que é dado 15 dias depois de a pessoa ser inoculada com a primeira dose.O jogador da Roma, cujo nome não foi revelado, estará a ponderar a possibilidade de receber a vacina, mas Mourinho e Tiago Pinto têm-lhe pedido que o faça o mais rapidamente possível, de preferência antes do dia 10.