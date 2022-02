Mourinho, Tiago Pinto e Nuno Santos suspensos: o que diz o relatório do árbitro

José Mourinho foi suspenso por dois jogos (e multado em 20 mil euros) na sequência da expulsão no Roma-Hellas Verona ( 2-2 ) do passado fim de semana. Também Nuno Santos, treinador de guarda-redes dos romanos, e Tiago Pinto, diretor desportivo do clube, foram castigados até 8 de março.Segundo o relatório do árbitro, o técnico português "dirigiu-se ao quarto árbitro aos 90 minutos, deixando graves insinuações, além de ter entrado, após ser expulso, no terreno de jogo de uma forma ameaçadora, contestando a decisão do juiz principal". Já no túnel, Mourinho "repetiu as insinuações na direção do árbitro enquanto tentava travar o seu próprio diretor desportivo".Tiago Pinto, de resto, também esteve em foco pela negativa após a partida. "Confrontou o árbitro de forma impetuosa e, mesmo sendo travado pelo seu treinador, deixou graves acusações". A pena, refira-se, "foi reduzida por mais tarde ter apresentado um pedido formal de desculpas ao árbitro, aceite pelo mesmo."Quanto a Nuno Santos, foi punido por "expressões insultuosas na direção do árbitro", proferidas em duas ocasiões na partida.