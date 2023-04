Mourinho trama o espião

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho mudou as rotinas do treino de ontem, temendo ser espiado pelo Torino, rival de hoje da Roma. De acordo com o 'Corriere dello Sport', o técnico português receava que Michele Orecchio, responsável pela análise aos adversários da equipa de Ivan Juric, pudesse de alguma forma assistir ao treino. Em caso de vitória, a Roma subirá ao 3º lugar.