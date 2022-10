Mourinho: «Vão chegar à Liga Europa os fracassados da Champions...»

A Roma ficou esta quinta-feira arredado de qualquer chance de apurar diretamente para a próxima ronda da Liga Europa, ao empatar diante do Betis . Agora, com este resultado, a equipa de José Mourinho apenas pode sonhar com a ida ao playoff, o que colocará no caminho dos romanos as equipas vindas da Liga dos Campeões. Formações que o técnico classifica de uma formação... curiosa."Vão chegar todos os tubarões fracassados da Champions, virão os grandes. Não deveriam vir para cá, mas a realidade é esta. Estão a chegar os fracassados da Champions, virão todos...", atirou o técnico, citado pela imprensa espanhola.Relativamente ao duelo com o Betis, Mourinho diz que mais parecia uma partida de 'mata-mata'. "Foi um jogo com grande pressão. Não foi como um jogo de fase de grupos, mas sim como se fosse de fase a eliminar. Se tivéssemos perdido hoje, estaríamos fora. Quando vamos para o intervalo a perder, é uma grande pressão. Normalmente só sentes isso quando é a eliminar. Com tantas lesões, suspensões, fadiga, jogar contra uma equipa com pernas frescas, que mudou seis jogadores do último jogo, ter o coração para elevar o nível na metade... esse ponto dá-nos vida. Tínhamos até qualidade para arriscar um pouco mais nos últimos 10, 15 minutos, mas o importante foi jogar com a cabeça hoje. Estamos vivos, há dois jogos pela frente para ganhar. Se não vencermos estamos fora. Isso é bom, porque temos o nosso futuro nas nossas mãos. Não temos de esperar por nenhum resultado", frisou o técnico português, Sky Sport Italia.Mourinho deixou ainda uma abordagem curiosa à atuação da dupla de ataque composta por Tammy Abraham e Andrea Belotti. "Na primeira mão foram um desastre, muito, muito maus. Não dizeram o que lhes pedi. Saíram para o intervalo com as orelhas quentes, porque lhes gritei e não foi pouco. Depois do intervalo foram muito melhores, não só pelo golo, mas também por terem trabalhado juntos".