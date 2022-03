Mourinho visa imprensa italiana: «Se eu fosse um treinador de merda que desmaia com a pressão...»

José Mourinho visou a comunicação social italiana, após a vitóriano dérbi com a Lazio. O treinador português mostrou a sua insatisfação com as críticas a Nicola Zalewski, depois do empate com a Udinese na última jornada da Serie A."Ele tem 19 anos e está aqui desde os 9. Após algumas dificuldades em Udine num jogo difícil para nós, foram vocês, a imprensa italiana, que mataram o rapaz", começou por referir na conferência de imprensa, em declarações reproduzidas pelo 'Corriere dello Sport'.E prosseguiu: "Se eu fosse um treinador de merda, que desmaia com a pressão da comunicação social, o rapaz não jogava mais. Esta é a imprensa de Roma. Hoje ele fez um grande jogo. Muitos de vocês têm de colocar a viola no saco e ir tranquilamente para casa."Mourinho visou ainda a televisão portuguesa. "É a mesma história de sempre. Quando se ganha o treinador é bom e quando se perde não. Fizemos uma mudança significativa na nossa estrutura defensiva e ofensiva. Brinquei com Tiago Pinto: se ganharmos todos os fenómenos serão silenciosos, se perdermos até alguns fenómenos da televisão portuguesa vão festejar", vincou.