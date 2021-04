Mulher de Smalling e as "ratazanas" que lhes apontaram armas: «O karma vai dar-vos um chuto no rabo»

Chris Smalling e a família - a mulher e o filho do casal, de 2 anos - viveram uma noite de terror na quinta-feira, quando foram foram surpreendidos em casa por três homens armados que roubaram vários objetos de valor. Mais recomposta do tremendo susto, Sam, a mulher do jogador da Roma, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem às "ratazanas" que lhe entraram no quarto de madrugada e lhe apontaram uma arma à cabeça.





"Obrigada a todos pelo apoio. Apesar de um pouco abalada, a minha família está bem. O meu marido lidou com a situação muito bem. Só queria dizer a quem vive a vida como estes ladrões, que vieram ao nosso quarto às 4 da manhã e apontaram armas às nossas cabeças, repensem as vossas escolhas de vida e vivam de forma mais decente, respeitável e conscienciosa, como verdadeiros homens, não como ratazanas (estou a desrespeitar as ratazanas, bem sei). Suspeito que a vossa vida não tem sido fácil mas há sempre outro caminho. Um caminho que vos vai abençoar e não fazer com que o karma vos dê um chuto no rabo, que eu não tenho dúvida que aconteça", escreveu no Instagram.E ainda deixou um 'aviso': "Para que conste, quem pensar em se chegar perto de mim ou da minha família, já não temos mais jóias ou relógios e não temos intenção de comprar mais! Se nos virem a usar alguma dessa coisas, é provável que sejas falsas. Por isso não se incomodem!"Segundo a 'Gazzetta dello Sport', os indivíduos obrigaram o defesa inglês a abrir o cofre da família e roubaram jóias e relógios, num total de 115 mil euros.