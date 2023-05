Nélson Veríssimo após ser recebido por Mourinho no centro de estágio da Roma: «Figura ímpar»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nelson Veríssimo (@coach.nverissimo)

Nélson Veríssimo partilhou esta quinta-feira, nas redes sociais, algumas imagens da visita que fez ao centro de estágio da Roma, treinada por José Mourinho, e aproveitou para deixar muitos elogios ao seu homólogo."Uma das maiores referências da história do futebol português teve a gentileza de me abrir as portas do seu centro de estágio e de me receber, em Roma, de uma forma que jamais esquecerei. O Mister José Mourinho, que esta noite disputa mais uma importante meia-final [da Liga Europa, diante do Bayer Leverkusen, pelas 20 horas], das muitas que já tem na sua carreira, é uma figura ímpar e alguém que nos merece a maior admiração", começou por escrever Nélson Veríssimo.E acrescentou: "Em Trigoria reencontrei também Tiago Pinto, diretor do clube e o principal responsável pela extraordinária oportunidade que foi conhecer, por dentro, os segredos de um 'gigante' do futebol italiano. E como foi bom, ainda, reencontrar dois craques das balizas: Mile Svilar e ainda Nuno Santos, companheiro de velhas batalhas e hoje adjunto do Mister José Mourinho. Obrigado e boa sorte para hoje e para o resto da época!", concluiu.Nélson Veríssimo, recorde-se, está sem clube desde fevereiro deste ano, quando deixou o comando técnico do Estoril.