O comentário de Mourinho que surpreendeu adeptos: «Obrigado pela vossa honestidade...»

José Mourinho há muito que é tendência pela forma como utiliza as redes sociais - na prática, como um utilizador mais e não como uma simples celebridade. Esta sexta-feira voltou a dar uma amostra disso mesmo, ao comentar a publicação dos ucranianos do Zorya para lhes agradecer pela forma como encararam o duelo com o Bodo/Glimt, que por conta do empate a um permitiu aos italianos avançar na Conference League como primeiros colocados."Obrigado pela vossa honestidade em tentar ganhar o jogo. O mesmo que o CSKA fez ontem contra nós. É este o futebol que amamos. Desejo-vos o melhor para o futuro @zoryaluhansk @cskasofiafc", escreveu o técnico português, que já na véspera, depois do jogo com o CSKA Sófia havia destacado o resultado dos ucranianos . É que, com este empate, a Roma saltou de 2.º para 1.º e apurou-se diretamente para os 'oitavos', ao passo que o Bodo/Glimt terá de ir ao playoff.