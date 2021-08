O erro de Rui Patrício que originou o golo do Belenenses SAD frente à Roma

Rui Patrício foi titular esta quarta-feira na vitória da Roma sobre o Belenenses SAD, por 3-1, no último particular da equipa orientada por José Mourinho no estágio de pré-temporada no Algarve. Os azuis começaram a vencer aproveitando um erro do internacional português, que hesitou, após um passe atrasado de um companheiro, e permitiu a Alioune Ndour inaugurar o marcador aos 15 minutos.