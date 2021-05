O telefonema de Mourinho a Zaniolo: «Ajuda-me a ganhar, contigo será mais fácil»

Apesar de Nicolò Zaniolo, jogador de 21 anos da Roma, ser um dos jogadores do plantel mais afetado pelas lesões, Mourinho vê no italiano uma peça chave para o sucesso na caminhada do clube.





De acordo com o jornal italiano 'Corriere dello Sport', o treinador português terá ligado ao jovem talento para saber como está o processo de recuperação da sua última lesão ao joelho. "Ajuda-me a ganhar, contigo será mais fácil", reporta o jornal como tendo sido as palavras utilizadas pelo português.A conversa terá tido um impacto positivo no jogador, uma vez que, segundo o mesmo jornal, Zaniolo terá decidido abandonar mais cedo as suas férias, com o objetivo de se poder juntar ao grupo de trabalho o mais depressa possível: 6 de julho, o primeiro dia de concentração da equipa.Recorde-se que a lesão de Zaniolo também o deixou fora das opções do selecionador Roberto Mancini para disputar o Euro'2020.