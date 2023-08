Oficial: Renato Sanches deixa PSG e reforça Roma

Renato Sanches quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AS Rome, en Serie A. Le milieu de terrain portugais est prêté pour une saison avec option d’achat.



Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente saison à Renato avec l’AS Rome. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2023

A Roma anunciou esta quarta-feira a contratação de Renato Sanches, proveniente do PSG. De acordo com o clube francês, o internacional português chega por empréstimo de uma época e o clube italiano fica com opção de compra, que se torna obrigatória mediante o cumprimento de certos objetivos.Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Roma paga 1 milhão de euros pelo empréstimo e a cláusula de compra está estipulada nos 15 M€. Caso Renato Sanches cumpra 60 por cento dos jogos esta temporada na formação italiana, a cláusula de compra torna-se obrigatória.Na época passada, ao serviço do PSG, Renato Sanhes realizou 27 jogos e marcou dois golos. O médio, de 25 anos, vai jogar pela primeira vez em Itália.