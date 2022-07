Oficial: Svilar reforça Roma de Mourinho

Não é propriamente uma grande novidade, mas agora é mesmo oficial. Mile Svilar é o novo guarda-redes da Roma, clube pelo qual assinou um contrato válido por cinco temporadas, até final de 2026/27. O anúncio foi feito pela formação italiana no seu site oficial, numa nota na qual revela ainda que o belga, de 22 anos, irá envergar a camisola 99."Estou encantado por estar aqui e mal posso esperar para começar. Quando ouvi do interesse da Roma fiquei logo entusiasmado. Trabalhar com um treinador como o José Mourinho é algo incrível e estou pronto a fazer tudo para ajudar a equipa", frisou o guardião, citado pelos meios de comunicação da sua nova equipa.Uma contratação que para Tiago Pinto, diretor desportivo romano, deixa clara a vontade do clube em pensar no futuro. "O Mile é um jovem com muito futuro. Tem imenso potencial e uma ética de trabalho muito forte. Com a sua contratação não nos focamos apenas no curto prazo, mas também na construção dos melhores alicerces para o futuro do clube", disse o português, que esteve com Svilar quando ambos estavam no Benfica.