Ola Solbakken oficializado na Roma

É oficial! Ola Solbakken é reforço da Roma até junho de 2027. Depois de no dia de ontem ter sido noticiado que o acordo estava perto de ser fechado , o conjunto liderado por José Mourinho confirmou a concretização do negócio nas redes sociais. O avançado de 24 anos estava em final de contrato com os noruegueses do Bodo/Glimt e irá juntar-se à formação romana no início de janeiro."Eu esforcei-me muito para realizar o meu desejo: eu queria ser jogador da Roma e, finalmente, é uma realidade. Acredito muito no projeto e nos planos do clube e queria fazer parte disso. Venho aqui para aprender e melhorar, mas também para demonstrar do que sou capaz. Os adeptos da Roma são os melhores que já vi e mal posso esperar para jogar por eles", afirmou o extremo, em declarações aos canais oficiais dos romanos.Nas redes sociais, Ola Solbakken não esqueceu os adeptos do Bodo/Glimt e deixou-lhes uma mensagem de despedida. "Antes de tudo, quero agradecer. É triste pensar que o meu tempo no Bodo/Glimt chegou ao fim. Tenho muitas memórias da nossa aventura na Europa na temporada passada, dos dois campeonatos e de todas as pessoas maravilhosas que levarei comigo para o resto da minha vida. Quero agradecer do fundo do coração a todos os jogadores, treinadores e adeptos que contribuíram para que esta aventura fosse possível. Tem sido um passeio fantástico", escreveu o nórdico.Recorde-se que Ola Solbakken já deixou Mourinho com um amargo de boca, uma vez que na última edição da Conference League, Roma e Bodo/Glimt defrontaram duas vezes na fase de grupos e o noruguês marcou nada mais, nada menos do que três golos.