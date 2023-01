Special One. Foi desta forma que José Mourinho se apresentou aos jornalistas ingleses no momento em que foi oficializado o novo treinador do Chelsea, a 2 de julho de 2004. Na altura, o discurso do ambicioso treinador nascido a 26 de janeiro de 1963, em Setúbal, parecia ser o de alguém presunçoso ou até mesmo distante da realidade, mas a verdade é que o tempo veio provar que tinha razão.



Esta sexta-feira, o Special One celebra o seu 60.º aniversário e Record volta atrás no tempo para lembrar as origens, os primeiros passos na carreira, os momentos mais marcantes do seu longo e brilhante trajeto no futebol e recordar alguns dos testemunhos, em exclusivo ao nosso jornal, de pessoas que conheceram o homem José Mário dos Santos Mourinho Félix e que, com ele, puderam viver momentos que perdurarão nas suas memórias.