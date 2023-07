Osimhen elogia Mourinho: «Foi uma sensação incrível ouvir o elogio dele a meio do jogo»

Osimhen, artilheiro do Nápoles, contou que José Mourinho o elogiou após marcar um golo à Roma, a 29 de janeiro, e devolveu-lhe agora o 'galhardete'. "Foi uma sensação incrível ouvir o elogio dele a meio do jogo. Qualquer aspirante a avançado, especialmente se for jovem, terá de sentir-se honrado se tiver a oportunidade de ser treinado por ele. Mourinho moldou muitos avançados de classe mundial. Toda a gente sabe naquilo que ele transformou o Drogba. Foi um privilégio ter escutado as palavras dele no jogo", referiu o nigeriano, que marcou o golo inaugural da vitória (2-1) do Nápoles.