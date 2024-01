Pai de reforço da Roma e a 'nega' ao Frosinone: «Quando telefonou o sr. Mourinho não foi difícil escolher»

Dean Huijsen, jovem defesa holandês de 18 anos que chegou à Roma este mês, emprestado pela Juventus, estreou-se pelos giallorossi na partida de ontem com a Atalantae a família gostou do que viu. O pai, Donny Huijsen, contou o que o jovem lhe disse depois do jogo."Foi muito positivo para todos nós. Vê-lo estrear-se deixou-nos muito felizes, nunca é fácil chegar num dia e jogar no Olímpico logo no outro. Mas ele teve um impacto muito bom", disse o pai do jogador, em declarações ao portal 'Tutto Juve.com'. "Ele disse-me que gostou e que se sentiu muito confortável."O Frosinone estava na corrida pelo empréstimo do jogador, mas a Roma acabou por levar a melhor... por causa de Mourinho. "Agradecemos o interesse do Frosinone, mas quando telefonou o senhor Mourinho não foi muito difícil escolher."O pai do jovem jogador confirmou igualmente que Huijsen conta regressar a Turim em junho. "O objetivo deste empréstimo é garantir-lhe mais tempo de jogo, porque não o conseguiu na Juventus. O Dean certamente regressará a Turim com mais experiência, para poder disputar uma vaga na equipa no próximo ano."