«Passados 30 anos continuo sem perceber»: Mourinho e a modalidade que não acompanha

Depois de tantos anos em Inglaterra (sete no comando do Chelsea, três à frente do Manchester United e dois em Londres, no Tottenham), José Mourinho revelou este sábado qual a modalidade desportiva que não consegue acompanhar porque... não percebe.

"Há um desporto que eu continuo sem perceber, que é o críquete. Quando eu estava a trabalhar com... estava a trabalhar com? Não. Quando eu estava a trabalhar para Sir Robby Robson, porque eu dei-lhe tudo o que eu tinha quando trabalhei para ele, admirava o quanto ele amava o jogo e eu não conseguia perceber a dimensão que ele gostava porque eu não percebia a modalidade. Passados 25 ou 30 anos continuo sem perceber", atirou o técnico luso.