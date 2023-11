Paulo Dybala: «Depois de ganhar o Mundial liguei a Mourinho antes de falar com a minha mãe»

Paulo Dybala está a cumprir a segunda época na Roma de José Mourinho e, em entrevista ao jornalista argentino Gastón Edul, falou sobre a relação que tem com o treinador português, contando o que aconteceu depois da Argentina conquistar o Mundial'2022 no Qatar."Quando o jogo acabou, estava na sala para fazer o teste antidoping, fui para o balneário, peguei no telemóvel para falar com a minha família e vi cinco chamadas perdidas de Mourinho. Acho que lhe liguei antes de ligar à minha mãe. Ele estava muito feliz porque adora os argentinos. Também me diz sempre coisas maravilhosas sobre o Di María e o Messi. Gosta muito deles. Ele gosta muito de todos os argentinos", contou, citado pelo jornal ‘Marca’.Dybala também comentou a oitava Bola de Ouro de Messi: "É o melhor jogador da história, mas para muitas pessoas ele precisava de ganhar o Mundial. Agora que o ganhou dizem que não merecia a Bola de Ouro. É muito contraditório. Primeiro pedem-nos uma coisa e quando a temos dizem que não é suficiente. Ele joga um futebol diferente e tem-no feito durante muitos anos. É claro que pode haver muitas preferências, mas no ano do Mundial era impossível não dar a Messi. É a competição mais importante do mundo", rematou.