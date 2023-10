Paulo Dybala desfalca Roma de Mourinho durante um mês

O futebolista argentino Paulo Dybala, da Roma, vai estar afastado dos relvados durante um mês devido a uma lesão no joelho esquerdo, anunciou esta segunda-feira o clube italiano, que tem como técnico o português José Mourinho.

Numa pequena nota publicada no seu site oficial, a formação da capital italiana explicou que o avançado sofreu uma entorse do ligamento lateral interno do joelho esquerdo durante a partida no campo do Cagliari, a contar para a Serie A, que a equipa de Mourinho venceu por 4-1.

"Os exames realizados confirmaram a lesão de Dybala. O jogador vai estar ausente durante quatro semanas", lê-se no site da Roma.

Nessa partida da Liga italiana, o internacional argentino teve de ser substituído aos 40 minutos e deixou o relvado notoriamente em dores.

Esta época, a segunda no emblema romano, o avançado de 29 anos leva dois golos e duas assistências pela equipa romana em sete jogos em todas as provas.

Além de falhar os próximos jogos da Roma, que conta com os internacionais portugueses Rui Patrício e Renato Sanches, Dybala estará afastado dos jogos da Argentina com Paraguai e Peru, de apuramento para o Mundial'2026.

Dybala fez parte da equipa da Argentina que se sagrou campeã mundial em 2022, no Qatar.