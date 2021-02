Paulo Fonseca: «A eliminatória ainda não está fechada»

Paulo Fonseca, treinador da Roma, comentou a vitória (2-0) conseguida esta quinta-feira frente ao Sp. Braga, em jogo da primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, vantagem que começou a ser construída logo nos primeiros minutos de jogo por Dzeko.





Apesar da vantagem confortável na sua do adversário, Paulo Fonseca diz que a eliminatória "não está fechada". "A eliminatória ainda não está fechada, mas obviamente que ganhar por dois golos de diferença é um passo importante, não escondo isso, mas o Sporting de Braga é uma equipa corajosa e não vai entregar o segundo jogo de bandeja, por isso, temos de prepará-lo da melhor forma. O Sporting de Braga vai querer dificultar a eliminatória, mas é uma vantagem importante para nós."Obviamente que marcar cedo é importante, obrigou o Sp. Braga a arriscar mais e abriu espaços para o nosso contra-ataque. O jogo mudou pelo facto de termos marcado cedo, o Sp. Braga arriscou tudo, houve situações em que colocou cinco jogadores a atacar a nossa profundidade, mas deixou espaço para o nosso contra-ataque e, na segunda parte, tivemos duas ou três situações para poder marcar e não permitimos grandes situações de golo ao Sporting de Braga.""Não quero fazer essa avaliação de maneira nenhuma até porque não acompanho todos os jogos do campeonato português, mas há uma que joga muito bem, que é o Paços de Ferreira, joga de uma forma fabulosa, e o Braga também joga muito bem.""É difícil fazer uma comparação, são equipas totalmente diferentes, em tempos diferentes, jogadores diferentes e com uma ideia de jogo diferente, só o Tiago [Sá] e o Matheus continuam em relação à minha equipa", concluiu.