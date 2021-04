Paulo Fonseca ainda acredita no top 4

A Roma ocupa o 6º posto na Serie A, cinco pontos atrás de Atalanta e Juventus – ambas no top 4 do campeonato –, mas Paulo Fonseca acredita que ainda é possível chegar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões e assegura que os jogadores não atiraram a toalha ao chão. "É o contrário. Não se conformam com o lugar onde estão. Ainda há 30 pontos para disputar", salientou o técnico português, na antevisão do confronto com o Sassuolo, que antecede o duelo frente ao Ajax, para a Liga Europa. "Estou focado no jogo com o Sassuolo."