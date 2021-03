Paulo Fonseca aponta a títulos

No rescaldo da convincente vitória (3-0) da Roma, perante o Shakhtar de Luís Castro, na 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga Europa, Paulo Fonseca revelou ter a ambição de conquistar uma prova europeia. “Quando se começa, o principal objetivo é chegar às melhores equipas do teu país, no meu caso Portugal, e depois chegar às melhores equipas da Europa. Posso dizer que já cheguei a uma das melhores, mas quero ganhar títulos: campeonatos na Europa e títulos europeus. Mas, apesar desta ambição, o meu principal objetivo é nunca perder a paixão por esta profissão”, confessou à ‘Forbes Itália’.

O técnico português, de 48 anos, que soma nove troféus na carreira – 3 ligas, 3 taças, uma supertaça (na Ucrânia) e uma Taça e outra supertaça em Portugal –, também falou sobre liderança: “Um conselho que posso dar a um líder, seja no desporto ou numa empresa, é que para liderar um grupo, motivá-lo e entregar mensagens às pessoas, tem de se ser honesto. Ser sempre verdadeiro é fundamental.”

Na entrevista, Paulo Fonseca ainda assumiu ser um homem de família: “Gosto de desligar e adoro, acima de tudo, passar tempo com a minha mulher, os meus filhos, caminhar com eles junto ao mar, ir a um bom restaurante e caminhar no centro de Roma.”