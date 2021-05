Paulo Fonseca dá dia de folga aos jogadores e adeptos atiram: «Coitadinhos, estão cansados»

Não estão fáceis as coisas para Paulo Fonseca na Roma. Depois da pesada derrota na Liga Europa, com o Manchester United (6-2), ontem a equipa perdeu no campeonato com o Sassuolo (2-0) e está na 7.ª posição da Serie A, longe dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.





Com a equipa a braços com muitas lesões, a Roma apresentou-se diante do Sassuolo com um onze renovado e hoje Paulo Fonseca deu um dia de folga aos jogadores, o que foi muito criticado pelos adeptos, segundo escreve esta segunda-feira o 'Corriere della Sera'."Mas ontem não foi dia de descanso? Penso que durante o jogo com a Sampdoria não houve muitos a esforçarem-se...", escreveu um adepto nas redes sociais, citado pelo jornal. "Coitadinhos, estão cansados. Eu hoje dava-lhes uma sessão dupla a ver se acordavam", atirou outro.A equipa regressa ao trabalho amanhã, dois antes antes do jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, com o Manchester United. A Roma tem muitos jogadores lesionados e o treinador português vai ter de ser criativo no sentido de evitar um descalabro como o que aconteceu na semana passada com os red devils.