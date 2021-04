Paulo Fonseca depois do apuramento na Liga Europa: «Não sei se estarei cá para o ano»

A continuidade de Paulo Fonseca na Roma tem sido colocada em causa nos últimos tempos, mas o treinador não se mostra preocupado com a questão. O técnico, que liderou a equipa esta noite no empate diante do Ajax (1-1), que deu o apuramento dos giallorossi para as meias-finais da Liga Europa, confessou-se "orgulhoso" do desempenho dos seus jogadores.





"É difícil defrontar uma equipa que tem esta qualidade na frente. Fizemos um jogo realista, sabendo que tínhamos uma vantagem de 2-1 da primeira mão. Penso que foi o modo correto de encarar a partida", explicou Fonseca, que agora vai medir forças com o Manchester United."Nunca cheguei a uma meia-final antes, por isso estou orgulhoso, principalmente porque estamos a representar Itália na prova. Isso é fonte de orgulho para a Roma e estamos todos muito felizes", acrescentou.O técnico foi novamente confrontado com os rumores que dão como certa a sua saída no final da época. Será que este resultado muda alguma coisa? "Isto não muda nada. Não sei se vou ser treinador da Roma na próxima época, apenas sei que vou ser o treinador no próximo jogo. Sempre disse que não estou minimamente preocupado com o futuro. O que interessa é a Roma. Os donos do clube sempre estiveram perto de nós e todos sentimos a presença deles."