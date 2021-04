Paulo Fonseca descarta pensar no futuro

Numa altura em que tem sido muito debatida em Itália a continuidade de Paulo Fonseca no comando técnico da Roma, o treinador português preferiu abordar a situação atual que atravessa no clube. "O meu futuro não é o mais importante. Estou focado apenas no presente e no clube. Temos estado quase toda a temporada no top 4 do campeonato italiano e temos o objetivo de terminar a temporada nessas posições", sublinhou na antevisão do duelo de hoje da Roma com o Bolonha.

De resto, Paulo Fonseca tinha pedido apoio dos italianos para a Roma na Liga Europa, após a vitória dos giallorossi em Amesterdão, o que até levou à criação de um ocorrente de apoio em Itália. No dia seguinte ao triunfo da formação romana na visita ao Ajax, os adeptos responderam em massa nas redes sociais e criaram uma corrente de opinião denominada #ConFonsecaPerLaRoma. Só na sexta-feira gerou mais de 10 mil tweets.