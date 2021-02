Paulo Fonseca destaca futebol praticado por duas equipas da Liga NOS

Na conferência de imprensa após o jogo com o Sp. Braga, Paulo Fonseca foi questionado se, apesar da liderança do Sporting, era o conjunto liderado por Carlos Carvalhal quem tinha o futebol mais atrativo. A resposta do técnico foi num sentido ligeiramente diferente…





"Não quero fazer essa avaliação porque não acompanho todos os jogos da Liga Portuguesa. No entanto, uma equipa que joga muito bem e não tenho problemas em dizer é o P. Ferreira. O P. Ferreira joga de uma forma fabulosa e o Sp. Braga também joga muito bem", referiu Paulo Fonseca.O conjunto romano venceu os minhotos por 2-0 e segue assim com uma vantagem importante para a segunda mão.