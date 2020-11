Paulo Fonseca e a chegada de Tiago Pinto: «Foi uma decisão tomada pelo presidente»

Paulo Fonseca comentou este sábado pela primeira vez a chegada de Tiago Pinto à Roma para assumir o cargo de diretor desportivo. Em conferência de imprensa, o técnico português dos romanos elogiou a qualidade do compatriota, mas deixou claro que a decisão passou pela direção e não por si.





"Foi uma decisão tomada pelo presidente. O Tiago Pinto é um fantástico diretor desportivo, que vem de um grande clube, mostrou muita competência lá, mas foi uma decisão do presidente. O importante é trabalharmos como equuipa, de forma a que todos possamos escolher o que é melhor para a Roma", disse o técnico português, na antevisão ao encontro com o Parma, marcado para as 14 horas de domingo.