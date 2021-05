Paulo Fonseca e os 'aplausos' de Mourinho nas redes sociais: «Também tenho Instagram, mas não uso»

É difícil fugir ao nome de José Mourinho em qualquer conferência de imprensa de Paulo Fonseca. Após a goleada (5-0) da Roma na receção ao Crotone, o ainda treinador dos romanos foi novamente questionado sobre a substituição no comando da equipa e demonstrou não ter ficado nenhuma ponta solta na relação com o compatriota.





"Já falámos. O Mourinho foi muito justo e honesto comigo, não tenho qualquer problema com ele. Somos ambos portugueses e temos uma boa relação", afirmou Paulo Fonseca, antes de saber que José Mourinho colocou emojis de aplausos no instagram da Roma, logo após o final do encontro."Eu também tenho Instagram, mas não uso. Não gosto de redes sociais".