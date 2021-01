Paulo Fonseca e o futuro na Roma: «Ainda hoje falei com o presidente e senti o seu apoio»

A conferência de imprensa de Paulo Fonseca tinha em vista antever o duelo com o Spezia, agora para a Serie A, mas as primeiras perguntas foram para o tema do momento: a continuidade do técnico português na Roma. E aí Paulo Fonseca não teve dúvidas e assegurou que sente e sempre sentiu o presidente do seu lado. E nem os rumores de que já há possíveis sucessores na mira lhe tiram a confiança.





"Sempre senti o apoio do presidente. Ainda hoje falei com ele e senti o seu apoio. O meu futuro não está em causa. Se sinto que a equipa está do meu lado? Sim. Este é um novo projeto, que tem um novo presidente. As dificuldades surgirão, mas não sou uma pessoa de desistir", assegurou o técnico português, que aproveitou também para comentar a badalada situação das seis substituições no duelo com o Spezia da Taça de Itália: "Temos de conhecer as regras. O problema é que elas estão a mudar todos os anos e há provas em que são permitidas as seis substituições. Mas a responsabilidade é minha. Ainda assim, agora é hora de pensar no próximo jogo".E falando no próximo jogo, curiosamente de novo diante do Spezia, Paulo Fonseca assume que tem alguns problemas em mãos. "O Pedro não está bem, o Mkhitaryan está em dúvida, o Dzeko tem um toque... Ontem sentiu um desconforto e não estará pronto. Estou focado no jogo e tenho de estar focado em quem pode jogar", disse.