Paulo Fonseca e o sorteio da Serie A: «É um calendário positivo»

? @PFonsecaCoach: “È un calendario che mi piace, perché ci permette di giocare le prime tre partite nel nostro stadio e davanti al nostro pubblico” #ASRoma pic.twitter.com/0FjXaHChhx — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2019

Paulo Fonseca mostrou-se satisfeito com o calendário para a nova época desportiva 2019/20, do campeonato italiano. O técnico português, que foi contratado ao Shakhtar Donesk neste mercado de transferências, mostrou-se agradado pela possibilidade de arrancar a competição com três jogos caseiros."É um calendário positivo, gosto. Podemos jogar as primeiras três jornadas em casa. Estou feliz, é ótimo para mim, mal posso esperar para jogar com o apoio dos nossos adeptos", afirmou, comentando ainda o encontro frente à Lázio, marcado para a 2.ª jornada. "O dérbi é importante, mas temos de jogar bem desde o início", disse o treinador de 42 anos, em declarações ao canal do clube.Apesar da satisfação pelo sorteio, Paulo Fonseca admitiu que a última jornada, frente à Juventus, pode ser decisiva. "O jogo com a Juventus, na última jornada, pode ser decisivo para as ambições de ambas as equipas. Em qualquer caso temos de jogar contra toda as equipas e em qualquer momento", assegurou.A estreia de Paulo Fonseca na liga italiana está agendada para o próximo dia 25 de agosto, ante a Génova.Pode consultar o calendário completo aqui