Paulo Fonseca elogiado pelo trabalho na Roma

Paulo Fonseca está a viver um grande momento na sua segunda época como treinador da Roma. A equipa do português ocupa o terceiro lugar da Serie A e tem motivado grandes elogios. Zaniolo, atacante de 21 anos e grande promessa do futebol italiano, que se encontra a recuperar de uma lesão grave, sublinha a competência do técnico. “Paulo Fonseca é um treinador muito corajoso e preparado, que está a fazer um bom trabalho. É uma pessoa muito leal, que te diz as coisas na cara, quer sejam positivas ou negativas, e eu aprecio muito isso. No começo eu não estava muito recetivo a ajudar na fase defensiva. Tornou-me mais completo”, referiu, a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Também Claudio Ranieri, técnico da Sampdoria, adversário da Roma no domingo, elogiou o português. “A Roma está a jogar muito bem, verticaliza muito o jogo e marca bastantes golos. Será um belo confronto”, afirmou o italiano de 69 anos.