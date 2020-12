Paulo Fonseca: «Estamos satisfeitos com a nossa posição mas temos de continuar a melhorar»

Paulo Fonseca reagiu, esta quinta-feira, ao triunfo da AS Roma (3-1) sobre o Torino, em jogo da 12.ª jornada da Serie A, resultado que permitiu à equipa orientada pelo treinador português 'colar-se' à Juventus (3.ª) na tabela classificativa.

Apesar do triunfo, Paulo Fonseca mostrou-se insatisfeito com a forma com que os seus jogadores geriram a posse da bola nos instantes finais do encontro, sublinhando a vantagem numérica que a sua equipa teve desde o minuto 14, face à expulsão de Singo, jogador do Torino.

"Não gostei da parte final da partida. Podíamos ter gerido o resultado de forma diferente. E contra a uma equipa que tem menos um jogador temos de gerir a posse de bola com qualidade e não foi o que fizemos. E também não gostei do facto de termos concedido golos", apontou o técnico luso, em declarações citadas pela imprensa italiana.

Subida na classificação

"É sempre importante olhar para a classificação, mas não é o mais importante. Importante agora é pensar que temos já um jogo importante contra a Atalanta, estamos satisfeitos com a nossa posição mas temos de continuar a melhorar e recuperar já para domingo."

Esperava estar nesta posição antes do Natal?

"É difícil de dizer. Espero sempre o melhor. Sou ambicioso, a equipa também o é e estamos focados em fazermos melhor do que aquilo que fizemos na última temporada. Estar perto dos três primeiros é importante."

Alterações na equipa

"Foi importante gerir alguns jogadores, até porque não temos tempo de recuperação suficiente para o jogo com a Atalanta, que certamente será intenso. Retirámos Mancini e Peres porque viram cartões e outros jogadores também durante a segunda parte", terminou.