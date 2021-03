Paulo Fonseca: «Estes jogos trazem maior motivação aos jogadores»

No final da partida, Paulo Fonseca mostrou-se satisfeito pela vitória, apesar de salientar que o resultado não demonstra as dificuldades por que passou a Roma. "Tínhamos a certeza que o Shakhtar não vinha aqui para defender. São uma equipa muito forte no contra-ataque e preparámo-nos bem, esperámos quando foi necessário e aproveitámos. Foi uma exibição muito boa. Estes jogos trazem maior motivação aos jogadores", explicou o português, de 48 anos, frisando: "É importante manter esta regularidade!"