Paulo Fonseca: «Estou motivado para o que resta da época e não penso para além disso»

Paulo Fonseca tem o destino praticamente traçado na Roma, mas o treinador garante que está motivado para o que resta da época. Os gliarossi defrontam amanhã a Sampdoria, para o campeonato, ainda debaixo da sombra da pesada derrota sofrida na Liga Europa (6-2), às mãos do Manchester United.





O português admite que a época não foi perfeita. "Estivemos quase sempre em terceiro ou quarto lugar até ao início de março, mas a partir daí começámos a sentir muitas dificuldades. E é óbvio porquê: faltaram-nos jogadores importantes num período decisivo da época. Com tantos jogos ao mesmo tempo, isso acabou por ser decisivo", frisou Paulo Fonseca.O treinador foi questionado na conferência de imprensa sobre que conselho daria nesta altura ao clube. "Sou o treinador e estou apenas focado nos jogos que faltam até ao final da época. Não tenho de dar conselhos ao clube. Sou profissional, adoro futebol. Estou motivado para o que resta da época e não estou a pensar para além disso. Penso que as todas pessoas deviam ser profissionais e defender a Roma com a mesma motivação."Recorde-se que depois do pesado desaire com o Manchester United os rumores que davam como certa a saída de Paulo Fonseca no final da época intensificaram-se e há mesmo quem diga que o técnico pode ser despedido nos próximos dias.