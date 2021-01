Paulo Fonseca explica festejo eufórico e atira: «Parece que estamos em último...»

A última semana foi tudo menos fácil para Paulo Fonseca e para a Roma. E talvez por isso, na hora de celebrar o golo da vitória diante do Spezia, o técnico português tenha celebrado de forma eufórica, quase ao jeito de José Mourinho na tal partida pelo FC Porto em casa do Manchester United, em 2004. Uma celebração eufórica, que na visão de Fonseca foi a prova de que o plantel está unido e que as divisões que se falaram esta semana, na verdade, não existem.





"Foi um momento de emoção. Teria sido uma injustiça se não tivéssemos ganho este jogo. Merecemos totalmente a vitória e foi um momento em que demonstrámos que estamos todos juntos", começou por dizer o técnico, em declarações à Sky Sport Italia.Paulo Fonseca abordou ainda a presença de Tiago Pinto no banco no momento do aquecimento. "É algo normal, não me parece que seja estranho. Estou apenas focado na minha equipa. É difícil ver a forma como a Roma é tratada de forma diferente na imprensa. Não apenas em relação a mim, mas a Roma... Parece que estamos no último lugar. Acho que merecemos mais respeito", atirou o técnico, que comanda uma equipa que ocupa o 3.º posto da Serie A.