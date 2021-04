Paulo Fonseca 'explode' após vitória da Roma: «Criou-se um caos em torno de uma mentira»

A Roma venceu por 2-1 em casa do Ajax e deu um passo de gigante rumo às meias-finais da Liga Europa, mas a verdade é que os dias prévios a este jogo foram tudo menos fáceis para os romanos, em especial para Paulo Fonseca. Tudo por conta dos rumores de que teria havido uma espécie de rebelião no grupo. Ora, depois desta vitória, o português explodiu e mostrou-se incrédulo com aquilo que diz serem "incríveis mentiras" em torno da única equipa italiana presente na Europa.





"Tenho de fazer o meu trabalho, não posso controlar as críticas. O que me deixa desapontado é quando são mentiras e ultimamente têm sido várias... Não sou italiano, por isso não entendo por que a Roma, que é a única equipa a representar Itália na Europa, tem de estar rodeada por todas estas incríveis mentiras. Neste momento deveríamos estar todos juntos a encorajar e ajudar a única equipa italiana. Esta semana criou-se um caos em torno de uma mentira, na ideia de que os jogadores me confrontaram e tiveram um encontro qualquer antes do jogo. É tudo mentira, não sei como é possível fazer-se isto. Não há seriedade quando se escreve dessa forma. Mas não posso controlar nada disso, apenas posso controlar o meu trabalho e é isso que tenho feito", disse o técnico, à Sky Sport Italia.Sobre o jogo em si, o português assume que esta se tratou de uma "vitória importante". "O Ajax é uma grande equipa, como vimos hoje, mas os rapazes fizeram uma excelente performance. A qualificação ainda está em aberto, mas ganhar aqui foi muito importante. Creio que a equipa entendeu o momento difícil e deu tudo, especialmente depois da lesão de Spinazzola. Sabíamos que podíamos marcar aqui, a equipa esteve confiante mesmo nos períodos difíceis. É uma grande vitória. Foi um jogo de grande intensidade e tensão, mas fizemos aquilo que preparámos".