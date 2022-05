Paulo Fonseca: «Mourinho tem sido o maior representante da nossa classe além fronteiras»

Paulo Fonseca mostrou-se satisfeito pela conquista da Conference League por parte da Roma , clube que treinou entre 2019 e 2021, tendo deixado elogios a José Mourinho."Estou muito feliz. Fiquei com uma ligação muito forte à Roma, aos adeptos e a quem lá trabalha. Foi um momento de grande satisfação. Um título que se aguardava há muito tempo e que vai motivar ainda mais os adeptos e este grande clube", começou por dizer o treinador português no congresso '2 Build'."José Mourinho tem sido o maior representante da nossa classe além fronteiras e, como vencedor que é, é uma ajuda enorme para a nossa classe", elogiou.Questionado sobre se é mais difícil para um treinador estrangeiro ser campeão logo no ano de estreia, Paulo Fonseca foi taxativo e atribuiu ligeira vantagem a Rúben Amorim e Sérgio Conceição pelos anos que levam à frente de Sporting e FC Porto, respetivamente."O Benfica contratou um excelente treinador, vencedor e com grande ambição. O Benfica é sempre um candidato ao titulo. É óbvio que o Sérgio e o Rúben pela continuidade, os anos de clube e de trabalho tem vantagem teórica, mas o Benfica é sempre um candidato e ainda mais mais com Roger Schmidt", sustentou o técnico português, que ainda deixou garantia sobre o seu futuro."Tenho algumas perspetivas, que ainda estou a estudar. Espero, a breve prazo, ter alguma novidade e começar a trabalhar no início da próxima época. [Gostava de] continuar no estrangeiro e nos melhores campeonatos europeus, daí não ter trabalhado até agora. Optei por não trabalhar em mercados que não fossem os europeus. Vamos ver o que vai acontecer", frisou.