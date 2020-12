Paulo Fonseca nega reprimenda do presidente da AS Roma

Depois da derrota pesada (0-4) frente ao Nápoles na liga, a imprensa italiana avançou que o presidente da Roma, Dan Friedkin, tinha dado uma reprimenda à equipa. No entanto, antes de receber hoje o Young Boys na Liga Europa, Paulo Fonseca desmentiu essa situação. “É mentira e não posso aceitar que o digam. E até quero dizer mais. Desde que estou aqui sempre tive respeito pelo trabalho dos jornalistas, mas isso é uma grande mentira. Não é sério e não aceito”, sublinhou o técnico luso.

Além disso, Fonseca perspetivou um desafio complicado frente ao rival suíço. Apesar disso, a Roma pretende garantir desde já a liderança do Grupo A. “O resultado é sempre o mais importante, mas a exibição também interessa. A equipa deve jogar como normalmente faz e sem pensar na derrota com o Nápoles”, defendeu o luso, que tem Dzeko (recuperado da Covid) em dúvida: “Amanhã [hoje] veremos. Teremos de fazer as melhores escolhas em termos de forma.”