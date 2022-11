Paulo Fonseca recorda saída da Roma e as conversas com Mourinho

Paulo Fonseca foi subtituído por José Mourinho no comando técnico da Roma e o agora treinador do Lille recorda, em declarações à 'Sky Sport Italia', como foi feita a transição."Trocámos mensagens quando eu ainda estava na Roma. Entendi a situação e o que mais apreciei foi o facto de o Mourinho ter sido honesto comigo", explicou Paulo Fonseca."Sabia o que estava a acontecer. O Tiago Pinto é alguém que respeito bastante, que está a fazer um grande trabalho na Roma, e sempre foi honesto comigo", acrescentou.Paulo Fonseca ajudou na contratação de Tiago Pinto e estava em final de contrato quando Mourinho foi contratado. "A Roma é um clube diferente, as pessoas são apaixonadas, mesmo sabendo que não é fácil trabalhar lá. Mas é um momento único na carreira de um treinador."E acrescentou: "Quando cheguei foi difícil porque não havia diretor desportivo e é complicado trabalhar sem haver uma figura a supervisionar as coisas. Quando o Tiago Pinto chegou as coisas melhoraram. Depois, os Friedkins [donos do clube] quiseram começar do zero e investiram num treinador com um bom historial de vitórias. É natural."