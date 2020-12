Paulo Fonseca suspenso um jogo por insultar árbitro no jogo com o Sassuolo

Paulo Fonseca foi punido com um jogo de suspensão depois de ter sido expulso ao intervalo no encontro com o Sassuolo (0-0) por ter ofendido o árbitro.





Segundo o relatório da comissão disciplinar, citado pela imprensa italiana, o treinador "dirigiu-se ao árbitro com um ar agressivo, proferindo palavras desrespeitosas".Paulo Fonseca não vai assim estar no banco dos rossoneri no jogo com o Bolonha, no próximo domingo, à semelhança de Pedro, que também viu um vermelho, por acumulação de amarelos.