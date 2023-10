Renato Sanches aponta ao Monza

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Sanches está recuperado da lesão muscular na coxa, contraída a 21 de setembro, encontrando-se pronto para retomar a competição depois da pausa para as seleções. Segundo o 'Corriere dello Sport', José Mourinho conta com o médio para o jogo com o Monza, agendado para domingo e respeitante à 9ª jornada da Serie A. O português soma um golo nos 98 minutos cumpridos pela Roma.