Renato Sanches: «Quando um treinador como Mourinho confia em ti...»

Depois da Alemanha (Bayern Munique), Inglaterra (Swansea) e França (Lille e Paris SG), Renato Sanches chega agora à quarta principal liga europeia . Será em Itália, ao serviço da Roma, numa equipa onde a influência portuguesa se faz notar tanto no treinador como na direção desportiva. E isso, assume o médio português de 25 anos, acabou por ser decisivo para fazer esta escolha."É um grande clube italiano. Falei com o treinador e o diretor desportivo, este é projeto muito fascinante e creio que pode ser uma boa oportunidade, tanto para mim como para o clube. Acho que a Roma é o clube certo para mim, para jogar e representá-lo da melhor forma", começou por explicar o médio português, que nas suas declarações explicou a importância tanto de Tiago Pinto como de José Mourinho na escolha."Conheço o Tiago há muito tempo, desde os tempos do Benfica. Mantivemos o contacto e fomos sempre amigos. Como já disse, a transferência para a Roma surge como uma grande oportunidade. Falaámos e, repito, este projeto é muito fascinante, por isso decidi vir, pois entendo que é a hora certa. Já falei com o Mourinho, falámos ao telefone antes de assinar. Sou português como ele, é uma referência para todos os jovens, por ter conquistado tanto. Acho que qualquer jogador gostaria de ser treinado por Mourinho e quando uma pessoa como ele confia em ti, a tua motivação aumenta".Outro ponto importante foi também a presença de Rui Patrício no plantel. "É meu colega de seleção. Já jogámos juntos e acho que é muito importante ter compatriotas que te possam ajudar, que possam explicar como o clube trabalha e que postura ter em campo", explicou o médio, que apesar de não jogar há várias semanas deixou a garantia de estar pronto a ajudar a Roma.