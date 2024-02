Renato Sanches sem acordo para sair da Roma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Sanches, médio cedido pelo Paris SG à Roma, foi associado pela imprensa italiana ao Besiktas de Fernando Santos, estando o mercado de transferências da Turquia aberto até sexta-feira. Ao que Record apurou, o emblema francês não tem qualquer conhecimento do alegado interesse do Besiktas, atual 3.º classificado da liga turca. O internacional português continua emprestado à Roma [esteve ontem no banco], acordo esse que até à data não foi anulado.