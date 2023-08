Renato Sanches volta a lesionar-se

Após as sucessivas lesões no PSG, Renato Sanches abandonou ontem o treino da Roma com queixas musculares e fez soar os alarmes. A situação preocupa José Mourinho que espera pela avaliação do departamento médico para perceber a natureza da lesão.





Segundo a imprensa italiana, os primeiros prognósticos apontam para fadiga muscular, o que não implicaria uma paragem longa, e ainda não está descartada a presença do médio no duelo de amanhã com o Verona.