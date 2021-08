Ricardo Carvalho sobre José Mourinho: «Melhorou o meu jogo ao longo do tempo»

Ricardo Carvalho respondeu a perguntas dos leitores da revista inglesa 'FourFourTwo' e José Mourinho foi um dos muitos temas abordados. O antigo jogador foi treinado pelo atual técnico da Roma no FC Porto e no Chelsea e não tem dúvidas quando questionado se o 'Special One' foi o melhor treinador que teve na carreira.





"Sem dúvida. Passámos oito anos e meio juntos e tivemos bons e maus momentos. Ele tenta corrigir as coisas à sua maneira e eu estou-lhe particularmente grato por ser tão franco. É fácil aceitar alguém assim quando ganhas, mas quando perdes não. Quando ele fez isso nos primeiros tempos ninguém levou para o lado pessoal ou pensou que ele queria rebaixar ou humilhar alguém à frente dos companheiros. Todos nós o aceitamos e respeitamos por aquilo que ele era. Sabíamos que estava a ser genuíno e só queria guiar-nos às vitórias. Entender isso foi a chave para o sucesso que tivemos", destacou, para voltar a elogiar a frontalidade do treinador português."Sempre tive a impressão de que ele achava que eu poderia fazer melhor. Lembro-me que depois de alguns jogos veio ter comigo no autocarro e disse que tinha feito um bom jogo. Isso dá-te muita confiança. Trabalhei com ele algum tempo e felizmente isso aconteceu várias vezes. Foi um prazer trabalhar com ele tanto tempo, porque ele melhorou o meu jogo ao longo do tempo", vincou, completando a ideia."Quer sempre que as suas equipas joguem melhor do que no jogo anterior. Não aceita muito bem as derrotas e nós sabíamos o quão difícil era para ele conviver com a derrota - percebes isso durante a semana. Por isso, fizemos o possível para conseguir bons resultados, já que seria mais fácil lidar com ele. Mas isso é normal, nós jogadores também queremos vencer todos os jogos. Se perdermos, a nossa própria rotina fica afetada por isso", frisou Ricardo Carvalho, que revelou não ter ficado surpreendido quando Mourinho se intitulou como 'Special One' na chegada a Londres."Não fiquei surpreendido. Foi um grande afirmação é certo, mas esse era o José Mourinho. Estive no FC Porto desde os 16 anos e essa era a mentalidade [que se dizia] em alto e bom som. Estava habituado a ouvir coisas assim. Foi uma mensagem importante para nós naquela época. Esse foi o espírito que trouxemos para o Chelsea desde o primeiro dia", enalteceu.Ricardo Carvalho foi ainda convidado a comentar o crescimento de Cristiano Ronaldo ao longo das épocas. "Cresceu muito ao longo dos anos e está muito mais maduro. No entanto, uma coisa não mudou: toda a sua vida gira em volta de ser bem-sucedido em tudo o que faz. É um perfecionista. Não exige nada aos outros que ele próprio não possa fazer. As pessoas podem criticá-lo e discordar dele, mas não há dúvida de que, como jogador de futebol, é o maior símbolo de Portugal a nível mundial e por mérito próprio. Já está nessa posição há muitos anos", apontou.