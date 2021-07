Roma aponta baterias a Alex Telles mas negócio está longe de ser fácil

Depois da lesão grave sofrida por Spinazzola, a Roma está no mercado à procura de um lateral-esquerdo e Alex Telles surge como uma das mais fortes opções para o lugar, de acordo com a imprensa italiana. Apesar disso, o negócio entre os romanos e o Manchester United não se adivinha fácil.





Ao que tudo indica, a equipa orientada por José Mourinho pretende receber o jogador por empréstimo, numa movimentação que não contemplaria qualquer cláusula de compra obrigatória. No entanto, os ingleses não olham para esta hipótese com bons olhos e apenas admitem a saída do internacional brasileiro, que já representou o Inter de Milão, a título definitivo. As negociações devem conhecer um desfecho nos próximos dias.Chegado a Old Trafford na temporada passada, proveniente do FC Porto, por um valor a rondar os 15 milhões de euros, Alex Telles nunca se conseguiu impor no conjunto de Solskjaer. Em 2020/21 realizou 24 jogos, sendo que apenas nove deles foram na Premier League.