Roma ‘ataca’ a Liga Europa

Quatro dias depois de ter perdido a final da Liga Europa para o Sevilha, a Roma de Mourinho reentra hoje em campo com o objetivo de garantir a vaga na próxima... Liga Europa. Os giallorossi têm mais um ponto do que a Juventus e só precisam de vencer se a vecchia signora também ganhar - em caso de igualdade pontual, a Roma tem vantagem no confronto direto.

Ontem, o Inter fechou a Serie A com um triunfo e pode agora focar-se na final da Champions. Já a Lazio segurou o 2º lugar e a Salernitana de Paulo Sousa acabou com uma derrota em Cremona.

Pioli rendido a Leão

Já no Milan, Stefano Pioli exultou ontem com a renovação de Rafael Leão: "Parabéns aos dirigentes. Foi algo que sentimos no ambiente e dentro do grupo. Sempre estive confiante porque sabia a vontade do clube e dele. Hoje até brinquei com ele e disse-lhe que esteve no meu gabinete 178 vezes nos últimos anos."